Inbraakrisico flink groter tijdens carnaval: vooral Breda en Maastricht zijn doelwit

BREDA - Onbezorgd plezier maken: dat is carnaval. Natuurlijk wil je niet dat er in je huis wordt ingebroken terwijl jij staat te hossen. Helaas vieren inbrekers tijdens carnaval hun eigen feestje. In de grootste carnavalssteden neemt het aantal inbraken gemiddeld met 72% toe ten opzichte van de dagen ervoor, zo blijkt uit cijfers van Interpolis. In 't Kielegat en Mestreech is het inbraakrisico tijdens carnaval het grootst.

Het aantal inbraken stijgt in carnavalssteden altijd exponentieel, laat Interpolis weten. In het Kielegat wordt 53 procent vaker ingebroken in de dagen van carnaval, dan op dezelfde dagen een week eerder. Daarmee staat Breda op de tweede plaats. Alleen in Maastricht is de kans op inbraak nóg groter tijdens carnaval. De postcodes in Breda met volgens Interpolis het hoogste inbraakrisico tijdens carnaval zijn: 4834 - 4817 - 4811 - 4826 - 4818 - 4814 - 4827- 4812 - 4823 - 4847

Youri van der Avoird, binnen Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer: "Door een aantal simpele maatregelen te treffen, kun je ervoor zorgen dat een inbreker jouw huis overslaat. Ga je feestvieren in de stad? Laat de auto lekker voor de deur of op de oprit staan en pak de fiets of laat je thuisbrengen met een taxi. Een typische win-winsituatie. Zo kun jij een biertje drinken en lijkt het net alsof je thuis bent. Laat ook wat verlichting aan als je weg gaat. Niet alleen beneden, maar ook boven. Je kunt de verlichting bijvoorbeeld ook via een timer aanzetten, als je al vroeg op stap gaat. Buitenverlichting met een sensor bij je voor- of achterdeur is ook een goed idee. Inbrekers werken niet graag in het zicht. Doe natuurlijk je ramen dicht en de deuren op slot. En het is altijd handig om met je buren je carnavalsplannen te bespreken, zodat zij waar nodig een extra oogje in het zeil kunnen houden."