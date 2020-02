Zeventien zakken vol hennepafval aangetroffen aan Kanaaldijk

BREDA - Handhaving heeft zeventien vuilniszakken aangetroffen met hennepafval. Dat gebeurde vrijdagochtend aan de Kanaaldijk in Breda-Noord.

Het buitengebied is regelmatig de dupe van criminelen die drugsafval dumpen. Zo ook vrijdag. Aan de Kanaaldijk in het buitengebied in het Noorden van Breda werden door handhavers 17 zakken hennepafval aangetroffen. De zakken konden door de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en de gemeente snel worden opgeruimd.

Handhaving laat weten dat er komende periode extra controles zullen zijn in het gebied, om verdere dumpingen tegen te gaan.