Politie houdt 16 personen aan tijdens carnavalsnacht in uitgaansgebied

BREDA - Carnaval is voor de meeste mensen een leuk en gezellig feest. Echter is er altijd een groep die carnaval minder goed doorbrengt. De politie heeft afgelopen nacht in het uitgaansgebied 16 personen aangehouden.

Het is tijdens carnaval een drukte van jewelste in het Kielegat. Zo ook afgelopen nacht. Voor de meeste mensen is carnaval de reden voor een goed en gezellig feestje. "Toch is er ook een groep die de carnaval minder goed doorbrengt en hiermee het feest voor andere verpest", aldus politieteam Markdal op Facebook. De politie heeft afgelopen nacht in het uitgaansgebied 16 personen aangehouden. Dit was onder andere voor het verstoren van de openbare orde, het beledigen van ambtenaren in functie, (zware) mishandeling en verzet bij aanhouding.

Open gevangenisstraf en drugs

Politieteam Verkeer Zeeland - West-Brabant heeft gisteravond bij twee mannen nepwapens in beslag genomen. Tijdens een surveillance in Breda zagen agenten twee mannen in een kogelwerend vest en beenholster met nepwapen lopen. De politie besloot deze in beslag te nemen omdat deze als echt kunnen worden beschouwd.

Eén van de mannen bleek gesignaleerd te staan voor 15 dagen gevangenisstraf. Hij is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Tijdens de fouillering werden twee buisjes MDMA, xtc en hasj aangetroffen. Hierop werd de man ook voor de Opiumwet aangehouden.