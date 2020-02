Storm zorgt voor schade: meldingen stromen wéér binnen in Breda

BREDA - Een storm trekt vandaag over het land én dat is te merken. Naast dat er hierdoor veel carnavalsoptochten worden afgezegd, zorgt de storm ook voor de nodige schade in de gemeente.

Vanochtend waaide er in de Malmedystraat een boom omver. Deze versperde vervolgens het kruispunt. De brandweer kwam ter plekke om de boom in stukken te zagen en zo de weg weer vrij te maken.

De boom blokkeerde het kruispunt op de Malmedystraat. (Tekst gaat verder na foto)



In de Montenslaan zorgde de storm voor grotere schade. Daar waaide een grote boom vanwege de wind om. Deze boom viel vervolgens door het hekwerk heen tegen een huis aan. Het huis liep hierbij schade op. De bewoner van het huis is op vakantie.



De boom viel door het hekwerk heen. (Tekst gaat verder na foto)



Van een woning in de Schoklandstraat is een stuk van het zadeldak afgewaaid. De brandweer kwam met ter plaatse. Echter hadden zij geen hoogwerker bij, waardoor de brandweermannen in eerste instantie het losgekomen stuk niet konden verwijderen. Daarom werd het pad naar de poort met lint afgezet. Even later kwam er wel een hoogwerker ter plekke die het stuk kon verwijderen.

De brandweer kon het stuk uiteindelijk met een hoogwerker verwijderen. (Tekst gaat verder na foto)

Een hoogwerker van de brandweer is vanmiddag uitgerukt naar de Burgemeester van Gilsstraat voor een losgekomen dakdeel. Een brandweerman wist in de stromende regen het stuk dakdeel te demonteren en veilig te stellen.

In de stromende regen werd het dakdeel verwijderd.