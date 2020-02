Taxichauffeur rijdt met 112 km per uur door de bebouwde kom

BREDA - Een taxichauffeur heeft vannacht zijn rijbewijs in moeten leveren in Breda. De man reed met 112 kilometer per uur door de bebouwde kom terwijl er sneeuw lag.

Het onverwachte pak sneeuw zorgde vannacht en vanochtend voor veel gladheid op de weg. Maar een Bredase taxichauffeur liet zich daar niet door tegen houden.

De man reed vannacht met 112 kilometer per uur door de bebouwde kom. Agenten zagen hem in de natte sneeuw door de wijk racen, en hielden hem staande. De chauffeur moest zijn rijbewijs inleveren en moet op cursus bij het CBR.