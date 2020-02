Politie houdt man met alarmpistool aan bij Ceresplein: helikopter zoekt mee

BREDA - De politie heeft woensdagavond een 25-jarige Bredanaar aangehouden die een alarmpistool bij zich had. Ook een politiehelikopter heeft enige tijd meegezocht naar de verdachte.

Een oplettende omwonende zag woensdagavond een man met een mogelijk vuurwapen lopen bij het Ceresplein in Breda. Hij waarschuwde de politie. De politie is direct op zoek gegaan naar de man. Ook een politiehelikopter heeft enige tijd assistentie verleend.

Omstreeks 17.40 uur kon de politie de verdachte aanhouden. De 25-jarige man uit Breda bleek een op een vuurwapen lijkend voorwerp bij zich te dragen. Hij is aangehouden en het alarmpistool is in beslag genomen.