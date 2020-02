Politie nog steeds op zoek naar daders vuurwerkgeweld tijdens oudejaarsnacht

BREDA - De politie is nog steeds op zoek naar de relschoppers die tijdens oudejaarsnacht in Breda voor veel overlast zorgden. Maandagavond besteedt Bureau Brabant extra aandacht aan deze voorvallen.

Tijdens oudejaarsavond liep het op meerdere plekken in Breda flink uit de hand. Vooral in de wijk Hoge Vucht was het onrustig en werd veel vernield. Door verschillende ontploffingen vlogen bij een bus van Arriva de ruiten eruit. Hierdoor kwamen er scherven in de bus terecht.

Ook de politie werd belaagd. Doordat er een erg gespannen sfeer in de wijk hing, werd besloten om de Mobiele Eenheid in te zetten. Hierop werden er allerlei voorwerpen naar de politie gegooid. Vuurwerk, en zelfs een soort molotovcocktail.

De politie is nog steeds op zoek naar deze relschoppers. Gezien de ernst van de gepleegde feiten besteedt Bureau Brabant aanstaande maandag extra aandacht aan de Oudejaarsnacht in Breda. De uitzending begint om 18.00 uur bij Omroep Brabant.