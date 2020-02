Bredanaar (64) met openstaande celstraf wordt van bed gelicht bij zoon in Sprang-Capelle

BREDA - Een 64-jarige Bredanaar die nog een celstraf open had staan, weigerde zich te melden. Speurwerk door de politie leidde uiteindelijk tot zijn verblijfplaats. De man werd gisteren bij zijn zoon in Sprang-Capelle aangehouden. Dat meldt Politie gemeente Waalwijk op Facebook.

De 64-jarige man uit Breda had opgelegde voorwaarden van een rechtelijke uitspraak overtreden, waardoor hij een celstraf van 90 dagen uit moest gaan zitten. De man was door agenten meerdere malen op zijn woonadres in Breda bezocht. Ook werd er contact met hem opgenomen, maar de man weigerde zich te melden om zijn straf uit te zitten. Ook wilde hij niet kenbaar maken waar hij verbleef.

Daarom besloot de politie onderzoek te doen naar zijn verblijfplaats. Het voertuig van de man werd in de nacht van donderdag op vrijdag in Sprang-Capelle in een parkeervak gezien. Zo kon de Bredanaar vrijdagochtend vroeg van zijn bed gelicht en aangehouden worden. "Goedemorgen, u heeft nog 90 dagen celstraf open staan...", aldus de politie op Facebook.