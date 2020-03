Man (42) rijdt op gestolen scooter met vuurwapen op zak door Breda

BREDA - De politie heeft zondagavond een man aangehouden op de Lunetstraat in Breda omdat hij op een gestolen scooter reed. Bij het fouilleren bleek vervolgens ook dat de man (42) een vuurwapen bij zich had.

De politie Breda hield gisterenavond op verschillende plekken snelheidscontroles. Tijdens de controle aan de Lunetstraat besloten agenten een bestuurder van een scooter te controleren op zijn rijbewijs. "Tijdens deze controle kregen we, gezien de staat van de snorscooter, de indruk dat deze mogelijk van diefstal afkomstig was. Bij het natrekken van het kenteken bleek de scooter inderdaad als gestolen gesignaleerd te staan. Hierop werd de bestuurder direct in de boeien geslagen", laat de politie weten.

Een van de agenten vroeg aan hem vanwege de fouillering of hij scherpe voorwerpen bij zich had. Hij zei daaarop: "Dat niet maar ik heb wel een alarmpistool in mijn linkerzak". Dat bleek een op een Glock lijkend alarmpistool met een patroon te zijn dat echter eenvoudig is om te bouwen naar een echt vuurwapen. Het bij zich hebben van een dergelijk wapen is strafbaar.

De verdachte is ingesloten op het politiebureau en moet zich vandaag verantwoorden bij de recherche.

Het wapen: