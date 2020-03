Brabanders rouwen om moord op tonpraoter Frank Schrijen

NOORD-BRABANT - Tonpraoter Frank Schrijen is overleden. Hij kwam om het leven door een misdrijf en werd vanochtend gevonden in zijn woning, meldt Omroep Brabant. Uit heel de provincie stromen emotionele reacties binnen op de gewelddadige dood van de man.

Vanochtend vroeg maakte de politie van Boxmeer bekend dat er een overleden persoon was gevonden in een woning in Boxmeer. Hij zou om het leven zijn gekomen door een misdrijf. Enkele uren later bevestigde Omroep Brabant dat het gaat om Frank Schrijen. Hij is een succesvol tonpraoter die door heel de provincie bekend is.

Op de Facebook-pagina van Schrijen stromen de reacties binnen. Mensen zijn vol ongeloof over de dood van de tonpraoter. "Ik wist even geen raad met dit verschrikkelijke nieuws", laat iemand weten. "Vandaag verstomt de lach, De tonpraterij is even van slag", schrijft een ander.

Onderzoek

De politie is bezig met onderzoek bij de woning in Boxmeer. "Er is op dit moment nog veel onduidelijk. Er wordt een uitgebreid rechercheonderzoek gestart. De technische recherche is bezig met een sporenonderzoek in de woning. Ook wordt uiteraard buurtonderzoek gedaan en gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn", laat de politie weten.