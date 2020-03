Politie deelt schokkende beelden van vernielingen tijdens jaarwisseling: 'Het leek wel oorlog'

BREDA - De politie heeft in Bureau Brabant beelden gedeeld van de vernielingen die gepleegd zijn tijdens de jaarwisseling in de Hoge Vucht. Daarop is onder andere te zien hoe een molotovcocktail naar een politiebus wordt gegooid en voor een grote explosie zorgt. Ook zie je hoe een bus wordt aangevallen. "Het leek wel alsof we in oorlog zaten", vertelt een passagier erover. Door te beelden te delen hoopt de politie nieuwe tips te krijgen die kunnen leiden naar de daders.

Een bomaanslag, en alsof het oorlog was. Dat is hoe een passagier van de Arrivabus die tijdens de jaarwisseling werd aangevallen door een groep jongeren de situatie omschrijft. "De sfeer in de bus was goed en rustig, toen ik ineens van beide kanten mensen op de bus zag afkomen." Een ruit barstte, er ging een steen door een ruit en een vuurpijl door de bus. "Ik hoorde een harde knal en daarna gillen vanuit de bus", vertelt de chauffeur aangeslagen. De totale schade aan de bus was 5000 euro. Maar het had allemaal nog veel erger kunnen aflopen, beseft ook de chauffeur zich. Er raakte namelijk niemand gewond. "Het is maar goed dat er geen kinderen in de bus waren. Want precies op de plek waar een kinderwagen hoort te staan, barstte de ruit."

ME

De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de groep vernielers in bedwang te krijgen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de Vierlingstraat vond een grote confrontatie plaats, waarbij de relschoppers van alles naar de agenten gooiden. "Er werd zelfs een molotovcocktail gegooid die maar op een haar na de politiebus miste", vertelt een agent in Bureau Brabant. Op de beelden is te zien hoe de molotovcocktail zorgt voor metershoge vlammen, vlak naast de politiebus en enkele geparkeerde auto's.

De politie is hard op zoek naar de daders en roept mensen die tips hebben op om zich te melden. Ook camerabeelden van één van de situaties is bijzonder gewenst. Kijk de aflevering van Bureau Brabant over de relschoppers in Breda hier: