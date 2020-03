OM eist 20 jaar celstraf tegen Bredase 'flatspringers'

BREDA - Het Openbaar Ministerie vandaag celstraffen van 20 jaar geëist tegen de verdachten in de zaak rondom de dood van Soufian Zouagh. De twee werden bekend onder de naam de 'flatspringers', omdat probeerden te ontsnappen aan de politie door van de flat te springen.

Het OM heeft vandaag lange celstraffen geeïst tegen de verdachten in de zaak rondom de dood van Soufian Zouagh. Zouagh werd begin januari 2018 dood gevonden in zijn woning. Hij kwam door geweld om het leven. Er werden twee verdachten aangehouden, die tijdens een ontsnappingspoging van de flat aan de Roeselarestraat sprongen. Ze raakten daarbij beiden zwaargewond.

De twee verdachten ontkennen hun betrokkenheid in de zaak. Zij stellen dat ze niets met de moord te maken hadden en slechts op inbrekerspad waren. Maar volgens de officier van justitie gaat het om een kille liquidatie, schrijft Omroep Brabant. "Ze hebben een slapende, weerloze man vermoord met twee schoten door het hoofd." Over het motief is niets bekend.