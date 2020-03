Meerdere bekeuringen uitgeschreven tijdens succesvolle Rent a Cop-actie

BREDA - Op verzoek van Bredanaren is de politie woensdag druk bezig geweest met het controleren van voertuigen. Dit gebeurde op meerdere plekken in de stad.

Op 3 maart deed politieteam Markdal een oproep op Facebook. Zij lieten weten zichzelf 'in te laten gaan huren' door Bredanaren tijdens Rent a Cop. Met deze actie mogen inwoners van de stad bepalen waar en waarop de agenten moeten gaan controleren.

Naar aanleiding van de binnengekomen berichten heeft de politie woensdag een drietal verschillende controles uitgevoerd. Zo werd er een snelheidscontrole op de Kapittelweg ingesteld. Op de St. Ignatiusstraat/Beverweg werd er een roodlichtcontrole uitgevoerd. En ook op in Boschstraat waren agenten aanwezig; zij voerden een algemene verkeerscontrole uit.

Bekeuringen

De controles waren succesvol. Tijdens de snelheidscontrole zijn 52 voertuigen gecontroleerd op snelheid. In totaal werden er 13 bekeuringen uitgeschreven. Vier personen kregen een bon voor het overtreden van de maximum toegestane snelheid, vier personen droegen geen veiligheidsgordel, één persoon kon zijn/haar rijbewijs niet tonen, één persoon was niet in het bezit van een geldig kentekenbewijs, daarnaast kon één persoon zich niet legitimeren, één iemand hield zich niet aan de verplichte rijrichting en ten slotte is er één rijbewijs ingevorderd in verband met het overschrijden van de maximum snelheid.