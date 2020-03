Meisje ontvangt 'traumabeertje' tegen de schrik na ongeval bij station

BREDA - Dat de politie je vriend is bewijzen de agenten van team Markdal maar weer. Een klein meisje ontving een knuffelbeertje van de politie nadat zij erg geschrokken was van een ongeval. Het meisje raakte niet gewond.

Donderdagochtend vond er een ongeval tussen een scooter en een bedrijfsauto plaats bij het station in Breda. Daarbij raakte één persoon lichtgewond. De verwondingen waren gelukkig niet ernstig. Toch is de persoon nagekeken in de ambulance. Het is niet bekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

In de bedrijfsauto die betrokken was bij het ongeval zat ook een klein meisje. Zij was erg geschrokken. Om de lach op het gezicht van het meisje terug te toveren, gaven de agenten van team Markdal haar een knuffelbeertje. "Ze kon gelukkig snel weer lachen."