Bredase jongen (18) slachtoffer van fraude na scannen van QR-code

BREDA - Een Bredase jongen is het slachtoffer geworden van fraude nadat hij een QR-code scande. De politie is op zoek naar de daders. "Scan nooit een code van een onbekende."

De 18-jarige Bredanaar werd op zondag 23 februari in een fietsenstalling in Middelburg aangesproken door twee jongens. Ze wilden een klein geldbedrag wisselen en gaven hem enkele euro's. Hierna vroegen ze de Bredanaar om hetzelfde geldbedrag aan een van hen over te maken door een QR-code te scannen. Omdat het scannen niet gelukt zou zijn, gaf de jongen uit Breda het geld terug. Twee dagen na het scannen ontdekte het slachtoffer dat bijna tweehonderd euro van zijn bankrekening was gestolen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

In totaal ontving de politie vier meldingen van fraude. Momenteel worden de zaken onderzocht. "Maar het is beter om te voorkomen dan te genezen", laat de politie weten. "Scan nooit een QR-code van onbekenden."