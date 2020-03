Politie zoekt nog drie eigenaren na megabuit van 32 gestolen telefoons tijdens carnaval

BREDA- De politie is de afgelopen weken volop bezig geweest met het onderzoek naar 32 gestolen mobiele telefoons. Inmiddels hebben 29 mensen hun mobiele telefoon weer terug. Bovendien werd woensdag ook de verdachte opgepakt. Het gaat om een 33-jarige inwoner van Gilze. Hij is voor onderzoek en verhoor in de cel gezet.

Politiemensen troffen in de nacht van zondag 23 op maandag 24 februari 2020 rond 04.00 uur in een weiland aan de Gilzeweg in Bavel een tas met daarin 32 gestolen telefoons aan, nadat ze een man op een fiets wilden controleren na een overtreding. Toen de man de politiemensen zag, ging hij er te voet vandoor. De politiemensen zetten te voet de achtervolging in, waarbij de verdachte zich al vluchtend door een drassig weiland ontdeed van diverse spullen, waaronder een tas. Omdat de agenten de vluchtende man niet meer konden achterhalen, hebben ze zich ontfermd over de achtergebleven spullen. In de tas troffen ze vervolgens 32 mobiele telefoons aan en een legitimatiebewijs waarvan ze vermoedden dat het van de gevluchte man was.

Onbegrip

Op de Facebookpagina 'politie gemeente Gilze-Rijen' plaatsten politiemensen een bericht over de vondst van de telefoons. In dat bericht vroegen ze of er mensen waren die hun telefoon herkenden en riepen ze mensen, van wie recent een telefoon gestolen is, op zich te melden. "Dat is echter niet zo simpel als sommige mensen in de reacties onder het Facebookbericht deden voorkomen. Omdat onder het Facebookbericht veel vragen en kritische reacties stonden, lichten we graag ons werkproces wat uitgebreider toe", laat de politie weten.

De politie moet van alle in beslag genomen spullen, dus in dit geval ook van alle 32 gsm's, namelijk een afzonderlijke, zogeheten 'kennisgeving van inbeslagneming' opmaken. In die kennisgeving legt de politie vast wat ze in beslag heeft genomen, waar dat is gebeurd, wanneer en waarom dat gebeurd is, en indien bekend wie het voorwerp in zijn of haar bezit had toen de politie het in beslag nam. Gaat het om een mobiele telefoon, dan legt de politie onder andere merk, type en kleur vast. Alle mobiele telefoons zijn daarna afzonderlijk verpakt.

"In de loop van de maandagochtend 24 februari bleek op het bureau dat twee telefoons direct konden worden herleid naar hun rechtmatige eigenaar. Deze mensen hadden ICE contactpersonen op hun telefoon staan. ICE staat voor In Case of Emergency. De gegevens van deze contactpersonen zijn ook zichtbaar wanneer een mobiele telefoon werkend, maar geblokkeerd is. Een politiemedewerker heeft vervolgens contact opgenomen met deze mensen en uit die gesprekken bleek dat beide telefoons vermoedelijk tijdens carnaval zijn gestolen in horecagelegenheden in het centrum van Breda. Rechercheurs van basisteam Markdal zijn vervolgens verder gegaan met het onderzoek naar de eigenaren van de overige 30 telefoons. Het lukte de rechercheurs in nagenoeg alle gevallen om het IMEI-nummer van de telefoon te achterhalen. IMEI staat voor International Mobile Equipment Identity, ook wel het identiteitsnummer van de mobiele telefoon genoemd. Vervolgens hebben de rechercheurs deze IMEI-nummers vergeleken met de IMEI-nummers die mensen die aangifte van verlies of diefstal van hun mobiele telefoon hebben gedaan, hadden vermeld in die aangifte."

Slechts bij drie telefoons leidde het onderzoek niet tot de rechtmatige eigenaar. Die drie personen worden dus nog gezocht.