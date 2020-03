Auto gaat in vlammen op aan Hoogeind: oorzaak van brand onduidelijk

BREDA - In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan het Hoogeind in Breda een auto in vlammen opgegaan. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Een auto is rond 01.30 uur aan het Hoogeind in brand gevlogen. De brandweer is met spoed ter plaatse gekomen. Brandweermannen konden echter niet voorkomen dat de auto in vlammen opging.

Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie heeft ter plekke onderzoek verricht.