Bredanaar (21) slaat beveiliger van kroeg drie keer in gezicht

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht een 21-jarige man op de Haven in Breda aangehouden. De Bredanaar wordt verdacht van het mishandelen van een portier van een horecazaak.

Het slachtoffer liep in de horecazaak naar de toiletten om een bezoeker aan te spreken die daar drugs aan het gebruiken zou zijn. In het café wordt dit niet getolereerd. Daarom sprak hij de man aan en vroeg hem mee naar buiten te gaan. De stapper ontkende dat hij aan het snuiven was. Hij weigerde mee te lopen.

De beveiliger verklaart dat de man hem tegen de muur duwde, waarna hij op de grond belandde. Hierna werd hij door de agressieve bezoeker met gebalde vuist zeker drie tegen zijn gezicht geslagen. Hierna sloeg de dader op de vlucht. Hij werd achtervolgd door de portier en werd op de Haven achterhaald. De 21-jarige Bredanaar is rond 02.20 uur overgedragen aan de politie.

Vermoedelijk is één van de vingers van de portier tijdens de val gebroken. Hij heeft aangifte gedaan. De verdachte ontkent drugs te hebben gebruikt. Ook ontkent hij dat hij de portier heeft geslagen. Volgens hem bleef het bij wat duw- en trekwerk.