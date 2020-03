Bredanaar heeft vijftal boetes openstaan: gul familielid schiet voor

BREDA - Een familielid van een man uit Breda heeft in de nacht van zaterdag op zondag diep in de buidel moeten tasten. De man had namelijk nog vijf boetes openstaan die hijzelf niet kon betalen.

Tijdens een roadblock op de Bredaseweg troffen agenten een bestuurder aan die nog een vijftal boetes open had staan. Het totaalbedrag van deze verkeersboetes was 2300 euro.



De bestuurder kon in eerste aanleg niet betalen, maar nadat de agenten hem vertelden dat zij in dat geval zijn auto af zouden nemen totdat de boete betaald was, belde hij een familielid die alsnog het bedrag voor kwam schieten. Na betaling kon de man zijn weg vervolgen.