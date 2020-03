Politie houdt zeven verdachten aan na opstootjes in uitgaanscentrum

BREDA - De politie heeft afgelopen nacht in het uitgaanscentrum zeven verdachten aangehouden. Dit gebeurde bij verschillende opstootjes.

Agenten belast met horecatoezicht hebben in de nacht van zaterdag op zondag meerdere aanhoudingen verricht. Omstreeks 02.45 uur werd een 28-jarige man uit Hilvarenbeek aangehouden nadat hij een portier zou hebben bedreigd. Hij was na een opstootje in een café, samen met enkele andere bezoekers, door de uitsmijters buiten gezet. Buiten maakte de man met zijn hand een gebaar naar een van de beveiligers alsof hij een pistool vast had. Hij riep daarbij: "Ik pak je".

De tweede arrestatie vond omstreeks 03.55 uur plaats. Een 22-jarige Oosterhouter werd aan de Haven op aanwijzing van een medewerker van het 'Sterk op Straat-team' aangehouden. Hij was volgens de toezichthouder de aanstichter van een vechtpartij op de Vismarktstraat. De jongeman verzette zich tegen zijn aanhouding.

Verder werden nog vijf mannen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het gaat om twee mannen uit Geertruidenberg (19 en 30 jaar), een 25-jarige man uit Heukelom, een 22-jarige man uit Goudswaard en een 46-jarige Bredanaar.