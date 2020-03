Auto brandt volledig uit aan Elsstraat in Breda

BREDA - Een auto is vanochtend vroeg in vlammen op gegaan in de Elsstraat. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon de auto niet meer redden.

Rond 05.00 uur op maandagochtend kwam er bij de brandweer een melding binnen van een autobrand in de Elsstraat. De brandweer was snel ter plaatse, maar toch bleek de auto die geparkeerd stond toen hij vlam vatte niet meer te redden. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.

Het is in Breda de tweede autobrand in twee dagen tijd. Op zaterdag brandde er een auto uit in Brabantpark.