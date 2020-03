Politie deelt schokkende beelden van steekpartij Haagdijk

BREDA - Een gebroken oogkas, twee klaplongen en drie steken in zijn rug. Dat hield één van de slachtoffers over aan de 'explosie van geweld' die op in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 december plaatsvond aan de Haagdijk. De politie heeft gisteren de schokkende beelden van de mishandeling gedeeld in de hoop nieuwe tips te krijgen die kunnen leiden naar de daders.

Het zijn heftige beelden die de politie gisterenavond deelde van de vechtpartij die op 29 december plaats vond aan de Haagdijk. Om 02.00 uur 's nachts besloten twee vrienden de auto even aan de kant van de weg te zetten om een sigaretje te roken. Op dat moment liep een groep van vier jongens en vier meisjes langs. Tussen de twee vrienden en de jongens uit de groep ontstaat vervolgens een opstootje, is op de beelden te zien. Wat daarvoor de aanleiding is, is niet bekend.

Ineens verandert het opstootje in een 'explosie van geweld', zoals de politie het noemt. Terwijl de meiden de boel proberen te sussen, gaan de jongens hard met elkaar op de vuist. Eén van de slachtoffers, een 32-jarige man, liep daarbij ernstige verwondingen op. Hij had een gebroken oogkas, twee klaplongen en drie steken in zijn rug. Poging tot doodslag dus, stelt de politie. Zij hopen door de beelden te delen nieuwe tips te krijgen over de zaak. Zo komen agenten graag in contact met de vier meiden die de boel probeerden te sussen. Maar ook met de bestuurder van een zilvergrijze Peugot 206 die langs de ruzie rijdt, afremt, maar vervolgens toch door rijdt.

De volledige aflevering van Bureau Brabant over de steekpartij aan de Haagdijk bekijk je hier: