Tieners (14 en 16) beroven man met geweld van telefoon in Breda

BREDA - Die tieners, twee van 14 jaar en één van 16 jaar, hebben gisterenavond met geweld een man beroofd van zijn geld en telefoon. Dankzij de locatie van de telefoon konden zij aangehouden worden.

Het incident vond maandagavond plaats op de kruising van de J.F. Kennedylaan met de Sophiastraat. Daar stond het slachtoffer rond 23.30 uur te wachten bij een verkeerslicht, toen hij onderuit werd getrapt door het groepje jongens. Zij beroofden het slachtoffer van zijn geld en zijn telefoon.

Aanhouding

De politie kon samen met het slachtoffer de locatie van de gestolen telefoon via internet achterhalen. De telefoon bleek zich te bevinden in de Karnemelkstraat. De politie ging direct ter plaatse en trof daar de drie (16, 14 en 14 jaar) verdachten én de gestolen telefoon aan. De drie verdachten zijn aangehouden en de politie onderzoekt hun betrokkenheid in deze zaak.