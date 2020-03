Twee branden in één nacht in Breda: auto in Prinsenbeek brandt op oprit uit

BREDA - Breda is vannacht opgeschrikt door twee branden. Eerst brandde er een auto uit die voor een garage bij een woning in Prinsenbeek geparkeerd stond. Later rukte de brandweer ook nog uit voor een kleine brand in de Heuvel.

In Prinsenbeek vloog aan de Vianendreef afgelopen nacht een auto in brand. Die stond geparkeerd voor de garage, naast een woning. Er was veel vuur en rook waardoor de brandweer al snel opschaalde naar een middelbrand. Na enige tijd was de brand onder controle. De garagedeur werd door de brandweer gesloopt en verwijderd. Ook het plafond van de garage werd opengebroken om er zeker van te zijn dat de brand onder controle was. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De auto en de garage raakte zwaar beschadigt bij deze brand.

Later die nacht brak er ook nog brand uit in een schuurtje bij een woning in de Heuvel, aan de Schimmelpenninckstraat. Die kon snel geblust worden, waardoor de schade meeviel.