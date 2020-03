Twee militairen aangehouden op de KMA in Breda voor drugshandel

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen in een onderzoek naar drugshandel twee militairen aangehouden op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Rechercheurs van de Marechaussee startten eind februari een onderzoek na een incident in een uitgaansgelegenheid in Breda, waarbij een militair vals geld wilde uitgeven. Hierop volgde de aanhouding van drie militairen, op verdenking van het voorhanden hebben van valse bankbiljetten. De militairen van 18, 19 en 21 jaar zijn woonachtig in Middelburg, Haarlem en Helmond.

In het onderzoek dat volgde, kwam naar voren dat de twee van de drie militairen zich vermoedelijk bezig hielden met handel in drugs. Daarop zijn vanmorgen twee van de drie verdachten nogmaals aangehouden en vond een doorzoeking plaats op hun legeringskamers op de academie. Tijdens de doorzoeking zijn verschillende telefoons en goederen in beslag genomen.

De recherche van de Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland.