Harddrugs en duizenden euro's contant geld in woning Haagse Beemden: bewoners aangehouden

BREDA - Een woning in de Haagse Beemden is vanochtend door de politie naar aanleiding van binnengekomen informatie doorzocht. Daarbij werden hard- en softdrugs, een vuurwapen en duizenden euro's aan contant geld aangetroffen. Ook namen de agenten in het kader van mogelijk 'witwassen' een partij luxe kleding in beslag. De bewoners, een 22-jarige vrouw een 26-jarige man werden, aangehouden.

Naar aanleiding van een binnengekomen informatie doorzocht de politie vanochtend een woning in de Haagse Beemden. Terwijl de agenten voor de voordeur stonden gooide een van de bewoners vanuit de woning al twee tonnetjes met hennep naar buiten.

In de woning en de auto van de bewoners werden vervolgens onder andere enkele honderden pillen hennep, hash en ponypacks met kristallen aangetroffen. De drugs worden momenteel getest. Tijdens de doorzoeking troffen de speurders in de kinderkamer onder een pak luiers ook een half doorgeladen vuurwapen aan.

Beide bewoners werden aangehouden. De 26-jarige man is in verzekering gesteld. Zijn vrouw is na verhoor vrij gelaten.