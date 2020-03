Auto brand uit aan de Zijlstraat in Breda, omstanders zien twee jongens wegrennen

BREDA - In de Zijlstraat in Breda is donderdagavond een auto uitgebrand. Daarbij raakte ook een geparkeerde auto die in de buurt stond beschadigd.

De brand ontstond in een geparkeerde Volvo aan de Zijlstraat. De brandweer kwam snel ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto uitbrandde. Ook raakte een Ford Ranger die naast de Volvo geparkeerd stond flink beschadigd door de brand.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie doet er onderzoek naar. Omstanders lieten weten dat ze twee jongens zagen wegrennen bij de brand. Mogelijk hebben zij er iets mee te maken.