Vrouw ramt container op Backer en Ruebweg: auto belandt op zijkant

BREDA - Een automobiliste heeft zaterdagochtend op de Backer en Ruebweg een container geramd. Hierbij kwam haar auto op de zijkant terecht.

Omstreeks 07.00 uur vond het ongeval plaats. De vrouw ramde een container aan de Backer en Ruebweg. Hierdoor kwam haar auto op de zijkant terecht. De automobiliste is gecontroleerd in een ambulance. Ze hoefde niet te worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Omdat er mogelijk drank in het spel was, moest de vrouw mee naar het politiebureau. Haar auto is total loss. Op de weg was het een grote ravage; overal lagen onderdelen.