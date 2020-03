Brandweer forceert poort van bedrijventerrein om brandende auto's te blussen

BREDA - Op het terrein van een autodealer aan de Tuinbouwveilingweg zijn twee auto's in brand gevlogen. Het is nog niet bekend hoe de brand precies is ontstaan.

Zaterdagmiddag zijn twee auto's op het terrein van een autodealer aan de Tuinbouwveilingweg in de fik gevlogen. Het terrein is rondom geheel afgesloten en word door camera's bewaakt. De brandweer moest het hekwerk forceren om met de brandweerwagen het terrein op te kunnen.

De sleutelhouder is in kennis gesteld en de politie verricht onderzoek. De auto's zijn volledig uitgebrand.