Bredase vrouw (24) aangerand in Middelburg: 'Er fietste een getuige voorbij'

BREDA - Een 24-jarige vrouw uit Breda is vrijdagnacht op de Oude Vlissingseweg in Middelburg aangerand door een man. Ze wist zich af te weren en te ontkomen.

Omstreeks 04.00 uur fietste het slachtoffer vanuit het centrum van Middelburg over de Oude Vlissingseweg. Daar voelde zij dat ze van achteren werd aangereden. Hierbij viel ze. Toen ze opkeek stond er een man naast haar die in het Engels vroeg of hij haar kon helpen.

De man kwam heel dicht bij de vrouw staan en probeerde haar te kussen. Ook greep hij onder haar kleding. De jonge vrouw wist zich af te weren en is er zo snel mogelijk vandoor gegaan. Thuis heeft ze de politie gebeld en aangifte gedaan.

De vrouw liet aan de politie weten dat er tijdens het voorval een getuigen voorbij is gefietst. Momenteel is de politie op zoek naar deze getuige. Ben of ken je die persoon? Meld je dan bij de politie.