Aldi aan Allerheiligenweg slachtoffer van gewapende overval

BREDA - Twee mannen hebben vanavond met een (nep)vuurwapen de Aldi aan de Allerheiligenweg overvallen. De vluchtauto kon na een korte achtervolging worden aangehouden in Tilburg.

De Aldi aan de Allerheiligenweg is vanavond overvallen. Twee mannen met een op echt gelijkend vuurwapen stapte de winkel binnen en wisten te ontkomen met een nog onbekende buit. Bij de overval raakte niemand gewond.

De politie startte meteen een zoektocht naar de daders en riep mensen op via Twitter om uit te kijken naar de gevluchte daders. En met succes. Na een korte achtervolging kon de vluchtauto in Tilburg staande worden gehouden. Drie mannen zijn aangehouden. Naar een vierde wordt gezocht. Bij de zoektocht werd onder andere de politiehelikopter ingezet.

