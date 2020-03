Zes auto's gaan in vlammen op in Princenhage: politie gaat uit van brandstichting

BREDA - In Princenhage zijn afgelopen nacht meerdere auto's in vlammen opgegaan. De voertuigen liepen enorme schade op. De politie heeft de zaak in onderzoek. Er wordt uitgegaan van brandstichting.

Meerdere auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag 15 maart in Princenhage in vlammen opgegaan. Rond 04.10 uur stonden er twee auto's aan de Biehoeve in brand. Ook liep eer derde auto schade op door de hitte.

Nog geen kwartier later was het weer raak. Honderd meter verderop, aan de Balk, brandde een volgende auto volledig uit. Op datzelfde tijdstip stonden er eveneens twee auto's aan de Nestelmakerstraat in brand. Ook deze voertuigen brandde volledig uit. De Bredase brandweer kreeg bij het blussen hulp van brandweerteams uit Prinsenbeek en Rijsbergen. Een berger is ter plaatse gekomen om alle auto's weg te takelen.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Uiteindelijk zijn er zes aangiftes van brandstichting opgenomen van auto's die nagenoeg uitgebrand zijn. Er is nog een aangifte opgenomen van een auto die schade heeft opgelopen omdat de auto naast zijn auto in brand stond. De politie start een buurtonderzoek. Hier zijn agenten vannacht al kort mee begonnen, maar in de loop van de dag zullen buurtbewoners benaderd worden of ze iets gezien hebben. De politie roept getuigen op zich te melden.

Autobranden

Gistermiddag zijn er op het terrein van een autodealer aan de Tuinbouwveilingweg ook al twee auto's in brand gevlogen. Hoe deze brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook donderdagavond was het al raak. Toen brandde er een auto aan de Zijlstraat uit. Daarbij raakte ook een geparkeerde auto die in de buurt stond beschadigd. Omstanders lieten weten dat ze twee jongens zagen wegrennen bij de brand.

De nacht van dinsdag op woensdag was eveneens onrustig. In Prinsenbeek vloog toen aan de Vianendreef een auto in brand. Deze brandde volledig uit. Later die nacht brak er ook nog brand uit in een schuurtje bij een woning in de Heuvel, aan de Schimmelpenninckstraat. Die kon snel geblust worden, waardoor de schade meeviel.