Audi crasht na achtervolging op A16 met snelheden van 260 km/uur

PRINSENBEEK - De politie heeft vannacht een lange achtervolging gehad op de A16. Bij Prinsenbeek kreeg de politie de bestuurder in het vizier, die toen onmiddellijk het gaspedaal flink induwde. Er werden snelheden van 260 kilometer per uur gehaald. De achtervolging eindigde in Reeuwijk bij Gouda, waar de Audi crashte en de twee inzittenden werden opgepakt.

Vannacht reed de politie op de A16 bij Prinsenbeek achter aan Audi RS3, die bij het zien van de politiewagen meteen probeerde te vluchten. Agenten zetten de achtervolging in richting Rotterdam. Tijdens die achtervolging werden snelheden van boven de 260 kilometer per uur gehaald, laat de politie weten. "Met 400PK onder je kont en deze capriolen was het te verwachten dat het ergens fout moest gaan", laat de politie weten. "Gelukkig kregen we hulp vanuit de lucht en kon de helikopter alle bewegingen volgen."

Via de A16 en de A20 ging de achtervolging verder in Gouda binnen de bebouwde kom. Uiteindelijk ontstond er een crash in Reeuwijk en de twee inzittenden sloegen op de vlucht. De bestuurder dook nog te vergeefs het water in maar meer dan een nat pak haalde hij niet. Beiden konden worden aangehouden.