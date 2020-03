Fietsster ernstig gewond na aanrijding in Heilaar

BREDA - Een fietsster is vanochtend gewond geraakt en in en ambulance naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding in Breda. Op de kruising van Iabc en het Koldenhofpad werd de fietsster geraakt door een auto.

Het ongeval gebeurde op een oversteekplaats bij het Iabc en het Koldenhofpad. Daar botste een automobilist op een fietsster. De bestuurder van de auto kwam daarbij met de schrik vrij, maar de fietsster raakte gewond. Zij moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. Eén van de twee verleende waarschijnlijk geen voorrang. De politie onderzoekt de zaak.