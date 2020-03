Vier weken celstraf voor Bredase 'coronakucher'

BREDA - De Bredase man die begin deze week een agent in zijn gezicht kuchte bij zijn aanhouding moet vier weken de cel in, waarvan twee weken voorwaardelijk. Dat heeft de rechter besloten tijdens een snelrechtzitting.

Mensen die bewust agenten of beveiligers in hun gezicht hoesten kunnen een snelle celstraf verwachten. Gisteren stonden twee mannen voor de rechter die eerder deze week expres op iemand hoestte. Ze zijn beiden veroordeeld tot een celstraf.

De Bredanaar die voor de rechter stond vernielde eerdere deze week de voordeur van zijn ouders terwijl hij onder invloed was van alcohol. Toen agenten hem aanhielden, kuchte hij in het gezicht van een agent. De verdachte probeerde nog onder zijn straf uit te komen door te stellen dat het een rokershoestje was. Daar ging de rechter echter niet in mee. De verdachte, die een blanco strafblad had, kreeg vier weken celstraf waarvan 2 voorwaardelijk opgelegd.

De verdacht toonde op zitting nauwelijks berouw en zal de agent een vergoeding moeten betalen van 350 euro. De rechter peperde het hem goed in: 'Deze agenten kunnen niet thuisblijven. Zij doen buiten hun werk om de maatschappij te helpen. Zij moeten worden beschermd!'.

Ook een Tilburger stond gisteren voor de rechter in Breda. Hij stal 12 blikken bier en bespetterde vervolgens 2 beveiligers met keel en neusvocht. Daarbij zei hij niet alleen corona, maar ook HIV te hebben. De politierechter nam de eis over van de officier van justitie: 8 weken cel en schadevergoedingen voor de beveiligers.