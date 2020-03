Politie valt woning binnen aan Ambachtenlaan: stiletto mes, nep geld en nep vuurwapen aangetroffen

BREDA - De politie is gistermiddag een woning aan de Ambachtslaan in Breda binnengevallen. Er werd een groot bedrag nep geld aangetroffen. Ook werden er een nep vuurwapen en een stiletto gevonden in de woning.

Bij de politie kwam een anonieme tip binnen dat er in de woning mogelijk vuurwapens en drugs aanwezig waren. Daarom besloot de politie een inval te doen. Toen agenten de woning binnentraden, zagen zij dat er een camera gericht was op de voordeur.

De woning was een grote rommel. Tussen die rommel troffen agenten 4200 euro nep geld, een nep vuurwapen en een stiletto (vouwmes) aan. De bewoner werd niet thuis aangetroffen en zal op een later moment als verdachte worden gehoord.

Deze woning kan mogelijk fungeren als een stash locatie, waar criminelen hun voorraad hebben liggen of als criminele ontmoetingsplaats.