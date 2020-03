Oplettende klant overmeestert man met vuurwapen bij Spar aan Ginnekenstraat

BREDA - Een oplettende klant wist te voorkomen dat een man een overval pleegde op Spar aan de Ginnekenstraat in Breda. Hij overmeesterde de man, die een mes en vuurwapen in zijn tas had zitten. De politie heeft de dief vervolgens gearresteerd.

Bij de Spar probeerde een man zonder te betalen producten mee te nemen. Een oplettende klant zag dat er iets niet goed zat en gaf dit daarom aan bij de kassa. Niet veel later zag hij een vuurwapen in de tas van de man zitten.

Toen de man even niet oplette trok de klant hem mee naar buiten. Hij hield de man onder controle totdat de politie arriveerde. Agenten hebben de man gearresteerd.