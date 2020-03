Politie zoekt 33-jarige vader van gezin na familiedrama in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De politie is op zoek naar de vader van het gezin dat zaterdag dood in een woning aan de Dassenburcht werd aangetroffen. Het gaat om de 33-jarige Onur Kandemir. De man is mogelijk betrokken bij het incident en de politie maakt zich zorgen om zijn welzijn.

Meerdere agenten stapten zaterdag aan het begin van de avond een woning binnen aan de Dasseburcht in Etten-Leur. In deze woning lagen vier overleden mensen. Het gaat om een familie bestaande uit oma, moeder en twee jonge kinderen. "Naar de vader van het gezin, Onur Kandemir (33) zijn wij nog op zoek in verband met mogelijke betrokkenheid bij dit incident. Daarnaast maken we ons ook zorgen om zijn welzijn.", laat de politie weten. "Om deze reden publiceren we dan ook zijn foto om hem zo snel mogelijk te vinden."

Onderzoek

Direct nadat de vier overleden mensen werden gevonden, startte de recherche een grootschalig onderzoek. De Forensische Opsporing betrad gisterenavond de woning voor uitgebreid sporen onderzoek. Daar zijn zij de hele avond en nacht en zondag mee bezig geweest. De tactische recherche heeft direct een buurtonderzoek gehouden bij de direct omwonenden. Er is een Team Grootschalig Onderzoek opgestart met ongeveer 15 rechercheurs van verschillenden afdelingen.

Bel 112 als u hem ziet of weet waar hij nu is. Bel 0800-6070 of 0900-8844 als u meer denkt te weten van zijn verblijfplaats