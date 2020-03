Brandweer rukt uit voor brand aan gevel Haagdijk

BREDA - Er heeft vanochtend een brand gewoed aan de Haagdijk. Een gevel tussen twee winkels vloog door onbekende reden in brand, wat voor rookschade zorgde bij de woningen erboven.

Er is vanochtend brand uit gebroken aan de Haagdijk tussen de winkels House&Hom en de Spy & Security shop. De gevel tussen de twee panden vloog door nog onbekende reden in brand. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de brand te blussen. Een stuk van de gevel is gesloopt, en de bovenwoningen hebben rookschade opgelopen.

Er wordt nog hard gewerkt om alles onder controle te krijgen. Ook doet de politie onderzoek.