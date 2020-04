Einde aan zoektocht naar vader gezinsdrama: man aangehouden in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De zoektocht naar de 33-jarige vader van het gezinsdrama in Etten-Leur is afgelopen. De man is dinsdagmiddag aangetroffen in Etten-Leur. Hij kon dankzij twee alerte voorbijgangers worden aangehouden.



De aangehouden man is de vader van de kinderen die zaterdag dood werden gevonden in een woning aan de Dassenburcht in Etten-Leur. Naast de twee jonge kinderen werden ook de moeder en de oma in de woning aangetroffen. Dinsdagmiddag rond 15.10 uur gaf een voorbijganger telefonisch aan de politie door dat hij de gezochte man zag lopen op een viaduct over de A58 bij het Trivium. Een tweede melder bleef zijn positie doorgeven waarna de verdachte kon worden aangehouden



Direct nadat de vier overleden mensen werden gevonden, startte de recherche een grootschalig onderzoek. De Forensische Opsporing betrad de woning voor een uitgebreid sporen onderzoek. De tactische recherche heeft direct een buurtonderzoek gehouden bij de direct omwonenden. Ook werd al snel de zoektocht opgestart naar de 33-jarige vader van het gezin. De foto van de man werd verspreid en iedereen die tips had moest zich zo snel mogelijk melden. De zoektocht duurde in totaal dus zo'n 3 dagen. Dinsdagmiddag werd de man aangehouden in een woning in het dorp.