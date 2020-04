Politie beëindigt feest met tientallen mensen in Curacaostraat: 'Bizar en heel erg dom'

BREDA - De politie heeft zaterdagavond een feest met dj, geluidsinstallatie en lichtshow beëindigt aan de Curacaostraat in Breda. "Bizar en heel erg dom", noemt de politie het op hun Facebook. Eén straat verderop was ambulancepersoneel bezig met een patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus.

Omwonenden meldden gisteravond bij de politie dat ze last hadden van een feestje waarbij harde muziek gedraaid werd. Toen de politie ter plaatse kwam bleek er een heus feest inclusief dj, geluidsinstallatie en lichtshow aan de gang te zijn. Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en feesten. "Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!", aldus de politie.

De politie moest veel moeite doen om één van de 'organisatoren' van het feest te kunnen spreken. Hij gaf aan dat hij de evenementenbranche wilde steunen in deze moeilijke tijden. De organisator zou omwonenden hebben geïnformeerd door middel van een brief. "Wel bijzonder dat er dan nog steeds mensen melding doen bij de politie", zegt de politie in hun bericht. Ook was er geen vergunning aangevraagd bij de gemeente voor dit 'feest'. "Wat ons betreft onbegrijpelijk dat mensen het in deze tijd nog steeds in hun hoofd halen om dit soort feesten te organiseren. Bizar en heel erg dom!" De gegevens van de organisatoren worden doorgegeven aan de gemeente en er zullen consequenties volgen.

Ook haalt de politie in hun bericht nog een saillant detail aan. "Eén straat verderop was ambulancepersoneel bezig met een patient die mogelijk besmet is met het Corona virus..."