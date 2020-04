Ongeval tussen automobilist en scooter: bestuurder nagekeken in ambulance

BREDA - Een automobilist is vanmiddag in botsing gekomen met een scooterrijder. Dat gebeurde op de Claudius Prinsenlaan. De scooterrijder werd nagekeken in de ambulance. Het is niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moet.

Het ongeval gebeurde vanmiddag rond 14.30 uur op de Claudius Prinsenlaan ten hoogte van het ziekenhuis. Wat precies de aanleiding was voor de botsing, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de automobilist schade had aan de achterzijde. Mogelijk is de scooterrijder dus tegen de auto op geknald.

De botsing gebeurde met redelijk snelheid. De auto heeft aan de achterkant een flinke deuk. De automobilist kwam met de schrik vrij. De scooterrijder was er slechter aan toe. De bestuurder moest worden nagekeken in een ter plaatse gekomen ambulance. Of de bestuurder naar het ziekenhuis moet voor zijn verwondingen is niet bekend.