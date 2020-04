Vijf personen gewond bij zwaar ongeval A16

BREDA/MOERDIJK - Op de A16 richting Breda heeft vannacht een zwaar ongeval plaatsgevonden. Twee Poolse auto's kwamen met elkaar in botsing, waarbij vijf personen gewond raakten. Voor het politieonderzoek waren lange tijd drie rijstroken afgesloten.

Op de A16 bij Zevenbergschen Hoek zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf personen gewond geraakt toen twee Poolse auto's elkaar raakten. Een van de auto's raakte van de weg en kwam naast een sloot tot stilstand. Door de voorruit van het voertuig is een paal doorboord. De vijf slachtoffers zaten in dit voertuig. De slachtoffers zouden naar verschillende ziekenhuizen gebracht zijn.

De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij. Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De weg werd vanaf Moerdijk afgesloten voor het verkeer. De weg lag bezaaid met brokstukken van de voertuigen. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. De weg ging rond 7.40 uur weer open.