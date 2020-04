Bredanaar (19) aangehouden voor DDoS-aanvallen op mijnoverheid.nl

BREDA - Een 19-jarige man uit Breda is vandaag opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht de websites MijnOverheid.nl en Overheid.nl plat te hebben gelegd door het uitvoeren van DDoS-aanvallen. Deze aanvallen werden uitgevoerd op 19 maart. De sites waren daardoor enige tijd uit de lucht. Overheid.nl werd en wordt in verband met de coronacrisis veel bezocht. Het beschikbaar zijn van deze site voor burgers is van cruciaal belang voor het land, zeker in deze tijden.

"Een DDoS-aanval uitvoeren is strafbaar. We doen dan ook altijd aangifte van een aanval. En in goede samenwerking met het cybercrimeteam heeft dat geleid tot een snelle aanhouding", aldus Logius (de beheerorganisatie). Het onderzoek werd uitgevoerd door het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland dat gespecialiseerd is in onderzoeken naar en de bestrijding van DDoS-aanvallen. Het onderzoek stond onder leiding van een officier van justitie uit Den Haag. Die zal later in het Paasweekeinde beslissen of de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.

Aanval

Op 19 maart waren bovengenoemde sites enkele uren onbereikbaar. Bij een DDoS-aanval worden servers van een website bestookt met dataverkeer. Hierdoor kunnen de servers bezwijken. Bezoekers kunnen de website dan (nagenoeg) niet meer bereiken. De aangehouden man wordt er formeel van verdacht vitale berichtgeving waardoor de veiligheid wordt belemmerd, in gevaar te hebben gebracht.

MijnOverheid is een soort digitale brievenbus waar burgers post krijgen van de overheid, bijvoorbeeld over hun belastingaangifte of kinderbijslag. Ook treffen ze hier persoonlijke informatie, zoals de inschrijving bij de gemeente of de datum van APK. "Door een website als deze plat te leggen, ontneem je burgers toegang tot hun persoonlijke gegevens en belangrijke overheidsinformatie. Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen voor extra onzekerheid en een grote informatiebehoefte zorgt, nemen we dit hoog op. We willen mensen en bedrijven beschermen en het cybercriminelen steeds moeilijker maken om een DDoS-aanval uit te kunnen voeren", aldus Jeroen Niessen hoofd van het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland."