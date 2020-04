De vrouw is in de ambulance gecontroleerd. (Foto: PERRYROOVERSFOTOGRAFIE)

Bredase scooterrijder (21) bespuugt familie van slachtoffer na ongeval in Etten-Leur

BREDA - De politie heeft gisteravond een 21-jarige Bredanaar aangehouden op de Lage Vaartkant in Etten-Leur. Hij heeft na een aanrijding op zijn scooter diverse omstanders bespuugd. Ook heeft hij de man van het slachtoffer een duw gegeven en met de vlakke hand geslagen.

Een 43-jarige vrouw uit Etten-Leur liep samen met haar man en dochter over het fietspad richting het spoor. Plotseling hoorden zij een claxon. De vrouw keek om en wilde aan de kant gaan maar het was al te laat. Op dat moment werd ze door een scooter aangereden, waardoor ze hard op de grond viel. De vrouw hoorde de bestuurder hard gillen.

De man en dochter liepen naar de scooterrijder toe om hem te kalmeren. Daarop werden ze beiden door de man bespuugd. De politie en ambulance kwamen ter plekke. Het slachtoffer had door de aanrijding flinke hoofdpijn en een pijnlijke elleboog en knie. De vrouw is onderzocht door een verpleegkundige van de ambulancedienst. Eerder werd er gesproken over een hardloopster die aangereden zou zijn.

De ter plaatse gekomen agenten hoorden de man nog steeds gillen en zagen hem op de grond spugen. De man van het slachtoffer vertelde tegen de agenten dat hij door de bestuurder in het gezicht gespuugd en uitgescholden was. Ook zou hij een duw en een klap met de vlakke hand hebben gekregen. De man heeft zich toen verweerd.

De 43-jarige vrouw uit Etten-Leur heeft aangifte gedaan.