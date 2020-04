Automobilist rijdt in op huis aan Fellenoordstraat: ravage aan huis

BREDA - Een automobilist is zondagochtend een huis binnengereden aan de Fellenoordstraat. Hierdoor ontstond een grote ravage.

Zondagochtendvroeg is een automobilist een huis aan de Fellenoordstraat binnengereden. Hierbij ontstond een grote ravage een de woning. Ook de auto is ernstig beschadigd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is (nog) niet duidelijk. De bestuurder is in de ambulance nagekeken. Hij/zij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.