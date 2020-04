Opnieuw boetes voor hardleerse Bredanaars in het Valkenberg

BREDA - De Paasdagen zijn goed en rustig verlopen in Breda. Vooral op Eerste Paasdag was het mooi weer, maar toch bleven de parken in Breda rustig. In het Valkenberg werden door handhaving wel enkele hardleerse Bredanaars op de bon geslingerd. Zij hielden zich ook na een waarschuwing niet aan de regels.

"Heel veel mensen bleven conform het advies thuis", laat handhaving weten. "En als ze och naar buiten gingen hielden ze minimaal 1,5 meter afstand. Op heel veel plekken in Breda ging dit goed. We zijn trots op deze inwoners!".

Toch waren enkele waarschuwingen wel nodig. Zo waren er op Eerste Paasdag wel groepjes mensen in het park die zich niet aan de regels hielden. Handhaving en politie controleerde daar streng. Met mensen die de regels overtraden gingen zij het gesprek aan. "Veel mensen luisterden naar het verhaal en hielden daarna voldoende afstand." Toch bleek een enkeling hardleers. Zij overtraden ook na een waarschuwing nog de regels. Zij kregen dan ook een boete.

1800

De politie heeft laten weten dat er in heel Nederland deze Paasdagen 1800 boetes zijn uitgeschreven door agenten voor het overtreden van de coronaregels. "We zien dat er veel meldingen blijven komen over jongeren die in groepjes op straat zijn. We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen," licht Nationaal Commandant Max Daniel toe. "Daarnaast zagen we ook dat mensen er met het mooie weer op uit wilden. In sommige gemeenten waren voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het sluiten van wegen of parken. Het was nu op sommige plekken wel druk, maar we hebben nergens massaal moeten ingrijpen."