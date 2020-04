Bavelse jongeren vluchten voor politie na overtreden coronaregels

BAVEL - De politie is op zoek naar een groepje jongeren dat zaterdagavond aan het voetballen was op het veldje bij de molen in Bavel. De jongeren vluchtten toen ze de politie zagen, maar lieten daarbij hun fietsen met fietssleutels erin achter.

Een groepje jongeren is zaterdagavond gaan het voetballen op het veldje naast de molen in Bavel. Dat deden zij met een groep die veel te groot was om aan de coronaregels te voldoen. De politie controleer daar uitgebreid op en deelt waarschuwingen en boetes uit waar nodig.

Toen de agenten aan kwamen rijden om de jongeren aan te spreken, vluchtte de groep. Maar in alle haast vergaten ze wel hun fietsen en hun voetbal mee te nemen. De politie heeft de fietsen op slot gezet en de sleutels meegenomen naar het politiebureau aan het Chasseveld. Aan die sleutelbossen zitten bovendien ook verschillende huissleutels. De politie doet een oproep aan de ouders van de kinderen: 'Is uw kind afgelopen zaterdagavond 11 april 2020 thuisgekomen zonder huissleutels en een afgesloten fiets? Dan is de kans groot dat uw kind die avond tussen 21.40 en 21.45 uur is gevlucht voor de Politie." De politie verzoekt de eigenaren van de sleutels om met een geldig id-bewijs langs te komen op het politiebureau.