Opsporing Verzocht toont foto's in zoektocht naar veroordeelde Bredase flatspringers

BREDA - De Bredase 'flatspringers' zijn vorige week beiden veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor moord. Maar de twee mannen zijn spoorloos verdwenen sinds de uitspraak. In de zoektocht naar de mannen werden gisteren in Opsporing Verzocht de foto's gedeeld.

De rechtbank heeft donderdag lange celstraffen opgelegd voor de verdachten in de zaak rondom de dood van Soufian Zouagh. Zouagh werd begin januari 2018 dood gevonden in zijn woning. Hij kwam door geweld om het leven. Er werden twee verdachten aangehouden, die tijdens een ontsnappingspoging van de flat aan de Roeselarestraat sprongen. Ze raakten daarbij beiden zwaargewond. Het gaan om Azzeddine Azahaf en Anel Bijedic.

Azahaf en Beijedic zaten ruim een anderhalf jaar vast na hun aanhouding, maar mochten uiteindelijk hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Toen ze donderdag werden veroordeeld tot beiden 20 jaar celstraf, hadden de twee zich moeten melden. Dat hebben ze niet gedaan. Daarom deelde Opsporing Verzocht dinsdagavond foto's van de twee mannen, wat moet helpen in de zoektocht.

Azahaf is geboren in Breda en momenteel 28 jaar. Hij is klein, slank en loopt moeizaam. Bijedic is 29 jaar en werd geboren in Bosnie Herzegovina. Bekijk het fragment van Opsporing Verzocht hier.