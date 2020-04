Marechaussee vindt 15.000 euro in auto bij controle in Breda: bestuurder aangehouden

BREDA - De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht bij Breda een 34-jarige Fransman aangehouden op verdenking van witwassen. De man had maar liefst 15.000 euro contant bij zich.

Vannacht hielden marechaussees een controle op de A16 in het kader van grensoverschrijdende criminaliteit. Rond 01.00 uur hielden ze een auto met Frans kenteken staande ter hoogte van Breda. Na controle van de identiteit van de bestuurder zag een marechaussee dat van het middenconsole tussen beide voorstoelen een aantal schroeven ontbraken. Daarop besloot de Marechaussee het middenconsole te controleren. Er bleken een aantal pakketten met geld te liggen. Na telling bleek het te gaan om zo'n 15.000 euro.

Omdat de man geen aannemelijke verklaring kon geven hoe hij aan dat geld gekomen was werd vermoed dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. Daarop is hij aangehouden. Naast de pakketten met geld zijn in de auto vijf mobiele telefoons aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is overgebracht naar een cel in afwachting van verder onderzoek.